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محمد بن مسعود - الدمام - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إن البلاد سجلت 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم الاثنين.
وأضافت اللجنة أنه بذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي الصيني 95064 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 08:21 AMالصين تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إن البلاد سجلت 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم الاثنين.
وأضافت اللجنة أنه بذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي الصيني 95064 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.
، الصين تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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