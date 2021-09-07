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الشرقية والرياض تتصدران الإدانة بالأخطاء الطبية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت إحصاءات عن تصدر المنطقة الشرقية قرارات الإدانة بالأخطاء الطبية بـ 30 قرارا، تلتها منطقة الرياض بـ26 قرار إدانة.

وكشفت وزارة الصحة أن مجموع القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية، الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية، تبعا للإدانة من عدمها بلغ نحو 771 قرارا في 2020، بحسب الوطن.

وبلغت قرارات الإدانة بالأخطاء الطبية في منطقتي عسير والجوف 16 قرارا لكل منهما، بينما مكة تضمنت 14 قرارا، وجازان 10، تلتها القصيم بـ 9 قرارات إدانة، والباحة 8، والمدينة المنورة 6 فقط.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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