شكرا لمتابعة خبر عن الشرقية والرياض تتصدران الإدانة بالأخطاء الطبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت إحصاءات عن تصدر المنطقة الشرقية قرارات الإدانة بالأخطاء الطبية بـ 30 قرارا، تلتها منطقة الرياض بـ26 قرار إدانة.

وكشفت وزارة الصحة أن مجموع القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية، الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية، تبعا للإدانة من عدمها بلغ نحو 771 قرارا في 2020، بحسب الوطن.

وبلغت قرارات الإدانة بالأخطاء الطبية في منطقتي عسير والجوف 16 قرارا لكل منهما، بينما مكة تضمنت 14 قرارا، وجازان 10، تلتها القصيم بـ 9 قرارات إدانة، والباحة 8، والمدينة المنورة 6 فقط.