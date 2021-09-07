شكرا لمتابعة خبر عن إبراهيم السليمان: "لماذا إذا حققت السعودية إنجاز يغضب البعض" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الكاتب إبراهيم السليمان، أن السعوديين يفرحون لإنجاز أي دولة خليجية، دون حقد أو امتعاض، وأن المملكة أول المهنئين لإنجازات غيرها من الدول.

وقال السليمان: "ساذج وأحمق من يظن أن السعودي لا يفرح لأي انجاز لدولة خليجية، فلو عدنا بالزمن للوراء لوجدت السعوديين أول من يزاحم أهل تلك البلاد أو تلك في أفراحهم وأول من يهنئ ويبارك وينشد لهم المزيد من التقدم".

وتابع: "فلماذا إذا حققت السعودية إنجاز أو أرادت أن تخطو نحو أهدافها يغضب ويمتعض بعضهم".