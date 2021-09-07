العاصمة المقدسة: ضبط مستودع غير مرخص لتخزين الأسماك

الرياض - محمد عبدالله - ‏أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ضبط ‎وكالة البلديات متمثلة في ‎بلدية العمرة الفرعية مستودعًا مخالفًا غير مرخص يتم بداخله تخزين كميات كبيرة من الأسماك، ويتبع لأحد المنتجعات الشهيرة المتخصصة في تقديم المأكولات البحرية.

يأتي ذلك ضمن الجولات التي تقوم بها بلديات العاصمة المقدسة لضبط المخالفين للضوابط الموضوعة من قبل أمانة العاصمة المقدسة ضمن إجراءات حماية المواطنين.

وبحسب أمانة العاصمة المقدسة، تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والقائمين على المستودع، بجانب إغلاق الموقع فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.