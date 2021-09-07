بالفيديو.. سفير اليابان لدى السعودية يجرب أكل المفطح بيده مع محافظ شقراء

الرياض - محمد عبدالله - علق السفير الياباني في المملكة فوميو إيواي، على تناول «المفطح» بيده، وذلك خلال مأدبة غداء مع محافظ شقراء عادل البواردي.

وقال السفير الياباني عبر حسابه على «تويتر»: «جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ حتى أجيد تناول الطعام بالخمس».

وراقب السفير الياباني محافظ شقراء في طريقة تناوله للمفطح بيده، حيث كان يحاول تقليده المحافظ في طريقة الأكل.

وكان ‏‏‏‏‏‏أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي، قد قال: إن وجبة المفطح وجبة صحية، لاحتوائها على البروتين والكربوهيدرات في اللحوم والأرز، لكن المشكلة في تناول كمية كبيرة منه، أو تناول مشروب غازي بعده.

وتابع «الأحمدي»، خلال لقائه المذاع على قناة «السعودية»، أن الأكل أمام التليفزيون أو اللاب توب أكل دون وعي ودون لذة ويشتت الانتباه؛ محذرًا من السرعة في تناول الطعام، لأن الأكل ببطء ولمدة 20 دقيقة؛ يُمكٍّن الدماغ من تلقي إشارات المعدة التي تؤكد الشعور بالشبع.

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