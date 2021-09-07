شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..ابن جروان بعد تعذر علاجه من السرطان: "كلما ضاقت لابد أن يأتي الفرج" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى سفير الجمعية السعودية لمكافحة السرطان الدكتور حمد بن جروان، قصة حصوله على الدكتوراه رغم معاناته مع المرض.

وأوضح ابن جروان، أنه حصل على الدكتوراه خلال تلقيه العلاج في أمريكا، حيث ناقشها عبر "سكايب" من على سرير المرض.

وأشار ابن جروان إلى أنه قبل 12 عاما تم تخييره بين الشلل أو الموت، لكنه لا زال على نفس حالته الصحية، مؤكدا أنه تقبل قضاء الله وقدره، مستمرا في سعيه نحو العلم والمعرفة.

وقال:" لدي يقين أنها كلما ضاقت لابد أن يأتي الفرج من الله"، مؤكدا أنه على كل مريض أو مهموم في الحياة أن يأخذ الأمور من جانب أن الله سيعوضه خيرا.

يذكر أنه قبل أيام، قد أعلن ابن جروان وصوله إلى مرحلة من المرض جعلت المستشفيات في الداخل والخارج تعتذر عن علاجه، موضحا أنه مستمر على المسكنات إلى أن "يحدث الله بعد ذلك أمراً".

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