شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. السفير الياباني يتناول المفطح مقلدًا محافظ شقراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

ظهر السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، محاولا تناول "المفطح" خلال مأدبة غداء جمعته بمحافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي.

ونشر السفير مقطع فيديو وثق تجربته في تناول المفطح، معلقا: "جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ حتى أجيد تناول الطعام".

وفي مشهد عفوي ظهر السفير مراقبا لمحافظ شقراء في طريقة تناوله للأرز بيده، محاولا تقليده.

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