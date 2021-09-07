الموارد البشرية: 3 أنواع من المنشآت ملزمة بـ«شهادة المواءمة».. وتوضح السبب

الرياض - محمد عبدالله - ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 3 أنواع من المنشآت بشهادة المواءمة؛ حيث أوضحت أن لذلك علاقة باحتساب موظف ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة التوطين، جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل شهادة المواءمة إلزامية في نطاقات؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «المنشآت الكبيرة والعملاقة والمتوسطة، لابد من إصدار شهادة مواءمة ليتم احتساب موظف ذوي الاحتياجات الخاصة بـ4 في نسبة التوطين».

وأضاف: «إذا لم يتم إصدار الشهادة سيتم احتساب ذوي الاحتياجات الخاصة بـ2 في نسبة التوطين».

اقرأ أيضًا:

«الموارد البشرية» تحدد 6 إجراءات وقائية لتخفيف آثار العمل تحت أشعة الشمس

«الموارد البشرية» توضح أبرز 10 أسئلة عن العمل المرن