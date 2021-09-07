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الموارد البشرية: 3 أنواع من المنشآت ملزمة بـ«شهادة المواءمة».. وتوضح السبب

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الرياض - محمد عبدالله - ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 3 أنواع من المنشآت بشهادة المواءمة؛ حيث أوضحت أن لذلك علاقة باحتساب موظف ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة التوطين، جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل شهادة المواءمة إلزامية في نطاقات؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «المنشآت الكبيرة والعملاقة والمتوسطة، لابد من إصدار شهادة مواءمة ليتم احتساب موظف ذوي الاحتياجات الخاصة بـ4 في نسبة التوطين».

وأضاف: «إذا لم يتم إصدار الشهادة سيتم احتساب ذوي الاحتياجات الخاصة بـ2 في نسبة التوطين».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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