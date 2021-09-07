أخبار السعودية اليوم.. ضبط 111 مخالفًا لنظام البيئة.. وتسجيل 124 إصابة بكورونا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث كشفت وزراة الصحة عن إرتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 545367 حالة بعد تسجيل حالات جديدة كما بلغت إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 534279 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8585 حالة، وإلى التفاصيل:

إطلاق مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسًا لروّاد الأعمال الطموحين.

ضبط مخالفين لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (111) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، وتنوعت المخالفات فتم ضبط 29 مخالفًا لرعيهم 2403 رؤوس من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة.

ضبط مخالفين بمحمية الملك سلمان

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (12) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات صيد في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن المخالفين ارتكبوا مخالفات الصيد دون ترخيص.

ضبط مخالفين لتعليمات العزل بنجران

تمكّنت الجهات الأمنية بمنطقة نجران من ضبط (6) أشخاص بالمنطقة خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ضبط سائق متهور بالدمام

ألقى رجال المرور القبض على قائد مركبة يقود بطريقة متهورة على أحد طريق الأمير محمد بن فهد في الدمام، وقال المرور، إنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

الصحة توضح خريطة إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ فيما تم تسجيل 217 حالة تعافٍ جديدة كما تم تسجيل 6 حالات وفاة.

أسباب تدفعك لتلقي لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن المناعة الطبيعية لا تكفي، ومن الضروري أخذ الجرعتين من لقاح كورونا؛ لأن المتحورات تنتقل بسرعة، لذلك اللقاح يحمي من مضاعفات الفيروس، مشيرة إلى أن اللقاح ضروري لعدة أسباب منها تقليل شدة الأعراض المصاحبة للمرض وتقليل سرعة انتشاره في المجتمع وكذلك الوقاية من متحورات فيروس كورونا.

الخطوط السعودية: شروط اصطحاب السوائل

كشفت الخطوط السعودية عن شروط وجود السوائل، ضمن الأمتعة اليدوية خلال السفر، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، موضحة أن السوائل كالعطور والصابون وأدوات التجميل والمكياج والمرطبات يشترط أن تكون في علبة محكمة الإغلاق وألا يتجاوز حجمها عن 100 مل.

أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أمطار غزيرة وصواعق شمال مكة

شهدت منطقة مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وصواعق عنيفة بشمالها، وتوقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

اقرأ أيضًا:

«أخبار السعودية».. ترقب لأسعار البنزين.. وثبات رواتب الموظفين بعد التخصيص

أخبار السعودية اليوم.. إعفاء مسؤولين بالصحة.. و3 مناطق تتصدر إصابات كورونا