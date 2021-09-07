شكرا لقرائتكم خبر عن إشراك الطلبة بغرس 20 ألف شتلة بمحيط المدارس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اتفقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء والمجلس البلدي على استثمار مناسبة اليوم الوطني الـ «91» لهذا العام 1443 هـ، في زراعة شتلات في محيط المدارس الثانوية للبنين، وذلك ضمن النسخة الثالثة في مبادرة «فلنغرسها» التي تستهدف غرس 20 ألف شتلة يتولى غرسها طلاب المحافظة، والتي تأتي هذا العام تحت شعار «الأحساء تغرس». وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية د. عبدالرحمن الفلاح، خلال اجتماع استضافته إدارة التعليم أمس، إن الإدارة حريصة على إشراك الطلاب في غرس الشتلات وزيادة الرقعة الخضراء وذلك انسجاما مع مبادرة سمو ولي العهد - يحفظه الله - «مبادرة السعودية الخضراء»، و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» لحماية الأرض والطبيعة عبر تقليل نسبة التلوث وتحسين البيئة، وأكد الحرص على إيصال رسائل واضحة ومحددة لأبنائنا الطلاب من خلال المبادرة المتمثلة في أهمية التشجير، والتثقيف البيئي.