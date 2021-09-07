شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يطلع على تقرير «البر» السنوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، على التقرير السنوي لجمعية البر بمحافظة الأحساء للعام المالي 2020م، جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بمقر المحافظة أمس، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمحافظة عبدالمحسن الجبر، وعددا من أعضاء مجلس الإدارة.

واستمع سموه خلال اللقاء لموجز عن أبرز الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال العام المالي 2020م، والتي تحققت نتيجة تواصل عمل الجمعية الجاد بإشراف رئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي.

وأوضح عبدالمحسن الجبر أن الجمعية صرفت مساعدات نقدية دائمة وعينية مقطوعة بقيمة إجمالية تجاوزت 83 مليون ريال، واستفاد منها ما يزيد على 701 ألف حالة، فيما بلغت إيرادات الجمعية أكثر من 116 مليون ريال، كما تجاوزت قيمة اشتراكات العضوية 221 ألف ريال.

وفيما يتعلق بمشاريع التعليم التي جاءت بالتزامن مع توجهات وزارة التعليم للحد من تفشي فيروس كورونا، أوضح الجبر أن الجمعية وزعت أكثر من 1000 جهاز لوحي تعليمي للطلاب والطالبات من أبناء الأسر المستفيدة الأكثر حاجة، كما صرفت أكثر من 2 مليون ريال، استفاد منها قرابة 5 آلاف أسرة من المتضررين بسبب جائحة كورونا بالأحياء المعزولة من مبادرة «غذاؤنا واحد».

وأضاف الجبر أن الجمعية سلمت 12 أسرة من الأسر المستفيدة منازلهم بعد اكتمال أعمال الترميم وفق أجود المواصفات، وكذلك تسليم 9 وحدات سكنية جديدة لبعض مستفيدي الجمعية من برنامج الدعم السكني الخاص بوزارة الإسكان.

وأكد أن دعم محافظ الأحساء وتوجيهاته الكريمة ساعدت الجمعية في تحقيق أهدافها وبلورة دورها المجتمعي، كما كان للدعم والعطاء السخي المستمد من أصحاب النفوس الكريمة دور في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى.