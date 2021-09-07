شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مبادرات مجتمعية تزامنا مع «عالمي» العمل الخيري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق أمين محافظة الأحساء م. عصام الملا، وبحضور مدير عام الجمعيات الأهلية بالمملكة د. سعدون السعدون، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء أحمد الفضلي، تزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري أمس الأول، عددا من المبادرات المجتمعية.

وتضمنت المبادرات: مبادرة أمانة الأحساء بتقديم برنامج توعوي تثقيفي عن الأمن السيبراني، ويستهدف تدريب كوادر الجمعيات والمؤسسات غير الربحية في هذا المجال، وتفعيل مبادرة إلزام قصور الأفراح والمطاعم التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع بالتعاقد مع إحدى جمعيات حفظ النعمة، ودعم وتمكين مبادرة الوصول الشامل «مدينة بلا عوائق»، بتعزيز دور القطاعات الحكومية والخاصة بتطبيق اشتراطات إنشاء المداخل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل اليوم العالمي للعمل الخيري بالتنسيق مع الجمعيات غير الربحية واللجان الاجتماعية ضمن نطاقها البلدي.

وأكد م. الملا أن الأمانة وضعت ضمن اهتماماتها دعم وتمكين الجمعيات غير الربحية ولجان التنمية، كونها أهم روافد العمل الخيري ومن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمته في الناتج المحلي، لذا سعت الأمانة إلى «تكريس العمل الخيري كمحور مهم في نهضة المجتمع، تنظيم الفعاليات التي تسهم في تطوير أنشطتها، الإسهام في نشر ثقافة العمل الخيري»، مضيفا أن عدد الجمعيات يصل إلى 50 جمعية، وتم تخصيص 19 قطعة أرض خدمية لعدد منها، إضافة إلى وجود 12 لجنة تنمية اجتماعية و5 مؤسسات خيرية.

وشهد لقاء مبادرة أمانة الأحساء لتفعيل اليوم العالمي للعمل الخيري، تكريم أقدم جمعية «جمعية الطرف المنشأة في عام 1387هـ»، بالإضافة إلى تكريم أقدم لجنة تنمية اجتماعية «لجنة تنمية الجفر والتي تأسست عام 1381هـ».