شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع أمير قطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، خلال استقبال صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لسموه، في الديوان الأميري بالدوحة، أمس، العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

ونقل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لسموه، وتمنياتهما -حفظهما الله- لدولة قطر حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار. حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ووكيل وزارة الداخلية د. هشام بن عبدالرحمن الفالح.

التنسيق بين البلدين

كما عقد سمو وزير الداخلية، مع أخيه الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر جلسة مباحثات رسمية، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة. وفي بداية الجلسة رحب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر بسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، منوهًا بالتنسيق الأمني الرفيع بين وزارتي الداخلية في البلدين.

تضافر الجهود

من جانبه أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين، وتعزيز مسارات التعاون بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما. وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.