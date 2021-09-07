شكرا لقرائتكم خبر عن «الفنون البصرية» تطلق إستراتيجيتها لتطوير القطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الفنون البصرية، أمس، إطلاق إستراتيجيتها الشاملة التي ترسم الطريق نحو تطوير قطاع الفنون البصرية في المملكة، وتدعم ممارسيه من المواهب والشركاء والمستثمرين، بما يتواءم مع رؤية وتوجهات وزارة الثقافة، ويحقق أهداف رؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية، وتضمنت الإستراتيجية رؤية الهيئة ورسالتها التي تسعى لتحقيقها، وأهدافها وبرامجها ومبادراتها، ونموذجها التشغيلي، وفق مؤشرات أداء محددة، ودراسات معيارية متكاملة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لهيئة الفنون البصرية دينا أمين، أن الهدف الرئيس للإستراتيجية هو تصميم إطار شامل للعمل يضمن للهيئة خدمة المجتمع الفني في المملكة، وتمكينه بما يضمن تأسيس بيئة فنية إبداعية، تتيح للمواهب ممارسة الفنون البصرية بمختلف قوالبها، وتسمح بالتواصل الفعال بين هذه المواهب من جهة، وبينها وبين الجمهور العام من جهة أخرى، مؤكدة أن قطاع الفنون البصرية السعودي يملك مواهب استثنائية من الرواد والشباب وأن دور الإستراتيجية هو توفير البيئة الممكنة لنشاط هذه المواهب عبر برامج ومبادرات نوعية.

وأضافت إن تصميم الإستراتيجية جاء بعد تحليل الوضع الراهن لقطاع الفنون البصرية في المملكة، وإجراء المقارنات المعيارية بين الواقع المحلي والدولي، وفق عناصر رئيسة لسلسلة القيمة في القطاع، شملت: التعليم، والإلهام، والتجارب، والإنتاج، والتواصل، والمشاركة، والاستدامة، مشيرة إلى أن هذه المقارنات المعيارية كشفت عن الفجوات في القطاع، والتي تسعى الإستراتيجية لمعالجتها وتهيئة القطاع ليكون مشعا بالإلهام والتجارب، وممكنا للإنتاج والاستدامة، وذلك عبر أربعة أهداف أساسية تتمثل في دعم استحداث فرص التعليم، ودعم توفير فرص التعاون بين المواهب، وتمكين أصحاب المصلحة، وتعزيز التواصل مع الجمهور من خلال أنشطة مجتمعية متنوعة.