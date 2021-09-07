شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودي للتنمية» يفتتح مشروعا للتقاطعات المرورية في العاصمة الأردنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح الصندوق السعودي للتنمية، أمس، في العاصمة الأردنية عمان، مشروع التقاطعات المرورية في منطقة مرج الحمام، طريق عمان - البحر الميت، كمنحة مقدمة من حكومة المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية بتكلفة إجمالية مقدارها 19 مليون دولار، إسهاما في رفع مستوى التعاون بين البلدين، وتطوير خدمات قطاع النقل في المملكة الأردنية الهاشمية.

حضر حفل الافتتاح الذي رعاه رئيس الوزراء الأردني د. بشر الخصاونة، كل من وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، ومدير عام عمليات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الصندوق السعودي للتنمية م. بندر بن عبدالله العبيد.