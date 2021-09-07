شكرا لقرائتكم خبر عن «التعامل مع العنف» يجمع «الحماية» و«التنمية الأسرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت وحدة الحماية الأسرية بالأحساء التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جمعية التنمية الأسرية بالأحساء، مؤخرا في اللقاء الشهري الافتراضي الرابع لمصلحي ومستشاري ومستشارات الجمعية.

وأوضحت مدير الوحدة أمل بنت عبدالعزيز المسلم، تفاصيل المشاركة، إذ أقيمت ورشة عمل بعنوان «المهارات الأساسية في التعامل مع قضايا العنف الأسري» قدمها مدير إدارة الحماية من العنف الأسري بمنطقة الباحة، ماجد العلوي، الذي تناول التعريف المختصر لوحدة الحماية الأسرية، وأوضح الخدمات والأعمال والمهام المقدمة، والفئة المستهدفة، وسير البلاغ منذ تلقيه حتى إغلاقه، وشرحت المسلم آلية التحويل للجمعية والمدة المقترحة، وكذلك الإجراءات المتبعة لتحويل المعاملات للجمعية، ودور الجمعية المكمل لدور الحماية في الحفاظ على الترابط الأسري، كما أجابت عن استفسارات الحضور الذين بلغ عددهم ٤٠ فردا.