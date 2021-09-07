شكرا لقرائتكم خبر عن «تأهيل الأحساء» يدعم الشراكة المجتمعية باتفاقيات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام مركز التأهيل الشامل بالأحساء مؤخرا، حفل توقيع عدد من الشراكات بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، وفريق سمو التطوعي، ومؤسسة «أرين» للفعاليات الترفيهية، ومنتجع «ألوان الطيف»، وذلك انطلاقا من مبدأ تعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي وضمن السعي الدائم والمستمر لقسم العلاقات العامة والإعلام بالمركز إلى نسج الشراكات، وفتح قنوات التعاون في شتى المجالات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووقع الاتفاقيات مدير المركز عبدالله بن سليمان المسعود، الذي أكد أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يدعم الدور التكاملي بين جميع القطاعات من خلال الخدمات التي تقدم من قبلهم لمستفيدي المركز من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تسهم في الدمج المجتمعي.