شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مستفيدا من فحص السموم بـ«الخدمات الطبية» في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق قسم الخدمات الطبية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، مؤخرا، مبادرته الثالثة لفحص السموم، وذلك بالتعاون مع المركز الإقليمي لفحص السموم بوزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، ويمثل القسم مشرف الخدمات الصحية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، د. عبير بنت علي فلمبان، بينما يمثل المركز مديره د. مها المزروع.

وتستهدف المبادرة مستفيدي جمعية إخاء الخيرية ودار الحضانة الاجتماعية بالدمام ودار التربية الاجتماعية بالأحساء، وذلك بهدف الاطمئنان على وضعهم الصحي، وقياس نسبة السموم للمقبلين على وظائف في القطاعات العسكرية أو الحكومية أو القطاعات الأخرى، الذين بلغ عددهم 21 مستفيدا ومستفيدة.

وفي ختام المبادرة قدم مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية شكره إلى فرق العمل المشاركة على نجاح المبادرة، متمنيا الاستمرار في تفعيل مثل هذه المبادرات التي تعود بالنفع والفائدة على الأيتام.