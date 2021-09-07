شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «متقاعدي الشرقية» و«المجتمع والتنمية المستدامة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار أعضاء مجلس إدارة جمعية المتقاعدين بالمنطقة الشرقية، كلية خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام، وكان في استقبالهم وكيل الكلية د. يوسف بن عمر الراشد، وضم وفد الجمعية كلا من رئيس الجمعية محمد القرناس ونائبه عبدالله الخالد والمشرف المالي اللواء م. عبدالرحمن الغانم.

وتجول الوفد في مرافق الكلية، ثم عقد اجتماعا ترأسته عميد الكلية د. فاطمة الملحم، ناقش فكرة بناء شراكة مجتمعية بين الكلية والجمعية.