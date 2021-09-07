شكرا لقرائتكم خبر عن 124 حالة كورونا جديدة.. واستمرار انخفاض «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات فيروس كورونا، والحد من كوفيد 19 طويل الأمد.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 124 حالة مؤكدة وتعافي 217 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2503 حالات منها (689) حالة حرجة. كما بينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 545367 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 534279 حالة تعاف، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8585 حالة «رحمهم الله جميعا».

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.