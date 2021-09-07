ضبط مستودع أسماك مخالف يتبع أحد المنتجعات الشهيرة بمكة المكرمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

ضبطت وكالة البلديات، متمثلة في بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة، مستودعًا مخالفًا غير مرخص، بداخله كميات كبيرة من الأسماك.

يتبع لمنتجع شهير:

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة على موقع تويتر، أن المستودع يتبع لأحد المنتجعات الشهيرة المتخصصة في تقديم المأكولات البحرية.

تطبيق لائحة الجزاءات:

ولفتت الأمانة إلى أنه تم اتخاذ اللازم حيال ذلك وإغلاق الموقع فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

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