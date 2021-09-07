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شكرا لقرائتكم ضبط مستودع أسماك مخالف يتبع أحد المنتجعات الشهيرة بمكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07
ولفتت الأمانة إلى أنه تم اتخاذ اللازم حيال ذلك وإغلاق الموقع فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
ضبط مستودع أسماك مخالف يتبع أحد المنتجعات الشهيرة بمكة المكرمة
تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
ضبطت وكالة البلديات، متمثلة في بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة، مستودعًا مخالفًا غير مرخص، بداخله كميات كبيرة من الأسماك.
يتبع لمنتجع شهير:
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة على موقع تويتر، أن المستودع يتبع لأحد المنتجعات الشهيرة المتخصصة في تقديم المأكولات البحرية.
تطبيق لائحة الجزاءات:
ولفتت الأمانة إلى أنه تم اتخاذ اللازم حيال ذلك وإغلاق الموقع فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
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