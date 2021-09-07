نصائح للرياضيين بتناول الكربوهيدرات والبروتين لتغذية صحية

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة عددًا من النصائح المهمة للرياضيين لتغذية صحية عند تناول الوجبات الغذائية التي تحتوي على كربوهيدرات وبروتينات.

وأوضحت الوزراة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الجسم عند ممارسة النشاط البدني يستهلك المزيد من السعرات الحرارية؛ حيث تُستهلك الطاقة في تغذية العضلات، وزيادة التنفس، ومعدل ضربات القلب، والتمثيل الغذائي.

وأشارت الصحة إلى أنه من أجل ذلك يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لاكتساب مزيد من القوة والتحمل أثناء التدريب، بالإضافة إلى الحفاظ على رطوبة الجسم بشرب كمية كافية من السوائل.

تغذية صحية للرياضيين

وبينّت وزارة الصحة أن الدور الأساسي للكربوهيدرات والبروتينات في النشاط البدني هو توفير الطاقة؛ حيث توفر نحو 60% إلى 70% من السعرات الحرارية اليومية؛ لأنها تعد الوقود الرئيس للمخ والعضلات أثناء التمرين.

وكشفت الصحة عن أهمية الدور الذي تلعبه التغذية الصحية السليمة في أجسامنا بخاصة للرياضيين وممارسي الأنشطة البدنية، وتتمثل هذه الفوائد المهمة فيما يلي:

- المساعدة على الأداء الجيد أثناء النشاط البدني.

- تقليل مخاطر الإصابة والمرض.

- المساعدة على التعافي الجيد بعد التمرين.

تناول الكربوهيدرات والبروتينات

ودعت وزارة الصحة الرياضيين وممارسي الأنشطة البدنبة لإدخال الكربوهيدرات والبروتينات في نظامهم الغذائي وذلك لعدد من الأسباب الهامة تتمثل فيما يلي:

- يحول الجسم السكريات والنشويات في الكربوهيدرات إلى طاقة (جلوكوز)، أو يخزنها في أنسجة الكبد والعضلات (في صورة جليكوجين)؛ مما يمنح الجسم التحمل والقوة للأنشطة عالية الكثافة وقصيرة المدة.

- عند نفاذ مخزون الكربوهيدرات من الجسم أثناء التمرين، يقوم الجسم بحرق الدهون والبروتينات للحصول على الطاقة؛ مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء.

- تعتمد كمية الكربوهيدرات التي يحتاج إليها الجسم على نوع النشاط البدني، ومدته، وشدته؛ لذلك يحتاج الرياضيون المشاركون في المسابقات إلى كربوهيدرات أكثر من مستخدم الصالة الرياضية لتتناسب مع كثافة مستوى نشاطهم.

- يعد البروتين مهمًا في الأداء الرياضي؛ لأنه يمكن أن يعزز تخزين الجليكوجين، ويقلل آلام العضلات، ويعزز إصلاحها.

- يمنح البروتين الجسم القدرة على بناء أنسجة وسوائل جديدة.

- توفر البروتينات نحو 12% إلى 15% من السعرات الحرارية اليومية، ويفضل اختيار البروتينات منخفضة الدهون مثل اللحوم الخالية من الدهون.

- لا يجب استخدام مكملات البروتين كبديل للوجبات؛ لأنها لا تحتوي على جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية التي قد تحتويها الوجبة المتوازنة.

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