الخارجية الألمانية: العلاقات مع السعودية جيدة وبناءة.. وتكشف عن حجم التبادل التجاري بين البلدين

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دينيس كوميتات، أن العلاقات الثنائية التي تجمع بلاده مع السعودية جيدة وبناءة، وذلك لأهمية المصالح العديدة المشتركة بما فيها السياسية القائمة على الحوارات ذات الثقة المتبادلة، كما توقع إلى وصول التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 5.8 مليار يورو.

وأشاد المتحدث باسم الخارجية الألمانية برؤية السعودية 2030 ودعم بلاده للمساعدة في تحقيقها خاصة الإصلاحات الاجتماعية، والتي شملت تمكين المرأة، مشيرًا إلى إعجابه فيما تحقق من تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي في القوات المسلحة، وفقًا للعربية.

تشكيل منتخب سعودي للكرة النسائية

ووصف قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتشكيل منتخب وطني نسائي، بالأمر الإيجابي قائلاً إنه من دواعي سرورنا الاستعانة بالألمانية مونيكا شتاب، خبيرة كرة القدم المعترف بها دوليًا، للقيام بهذه المهمة الهامة.

التبادل التجاري

وتوقع كوميتات، وصول حجم التبادل التجاري بين السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية إلى نحو 5.8 مليار يورو، في عام 2020، وفي الوقت ذاته 0.9 مليار يورو حجم صادرات السعودية إلى ألمانيا، مشيراً إلى أن هذه التوقعات قليلة، مقارنة بأرقام عام 2019 بسبب جائحة كورونا؛ مؤكداً على أنها ستتطور بشكل إيجابي في المستقبل القريب.

وقال كوميتات: «ألمانيا والسعودية أدركتا أهمية ملف الهيدروجين بوصفها تقنية متطورة يمكن أن تتيح أشكالاً متعددة للغاية من الاستخدام اقتصادياً وبيئياً، واليوم يسعدنا أن لدينا شراكة الهيدروجين الألمانية السعودية وسنواصل تعزيزها».

وأضاف: «العديد من الشركات الألمانية الصناعية والمتوسطة، تهتم بتوسيع رقعة أعمالها في السعودية، ونحن نقدم الدعم لتلك الشركات من خلال سفارتنا في الرياض بقيادة السفير الألماني ديتر لامليه؛ كما أن مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية (GESALO) يعمل بشكل نشط في هذا الصدد».

إشادة بإجراءات السعودية لمواجهة كورونا

كما ثمن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الإجراءات التي اتخذتها السعودية في سبيل الحد من تفشي الجائحة، واصفاً إياها بالحكيمة، قائلاً: «إننا ننظر في ألمانيا بشكل إيجابي جداً إلى مدى تعامل السلطات السعودية بمسؤولية مع تنظيم وتنفيذ الحج - وهو تحدٍ معقد، غير أن الكثير من الجنسيات الأخرى استطاعت التمكن من أداء مناسكها رغم وطأة الأزمة الصحية ونحن نثمن هذا».

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