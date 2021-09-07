بالصور.. وزير الخارجية يصل إلى نيجيريا في زيارة رسمية

الرياض - محمد عبدالله - وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الإثنين، إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية في زيارة رسمية.

وكان في استقبال وزير الخارجية بمطار نامدي أزيكيوي الدولي بالعاصمة أبوجا، وزير الدولة في وزارة الخارجية النيجيرية السفير زبيرو دادا، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة يحيى لاوال، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا فيصل بن إبراهيم الغامدي، وعددًا من منسوبي السفارة.

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