بالفيديو.. كاتب يعلق على إغلاق المحلات التجارية بأوقات الصلاة: «يجب أن يكون اختياريا»

الرياض - محمد عبدالله - علق الكاتب والباحث، إبراهيم المنيف، على قرارات إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يكون اختياريًا؛ حيث استشهد بحديثي الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال الكاتب إبراهيم المنيف في تصريحات لقناة روتانا: «يجب أن يكون الإغلاق اختياريًا فوقت الصلاة فيه متسع كبير»، متسائلاً: «فلماذا نجبر الجميع على الصلاة في وقت واحد؟».

وأضاف: «أقترح أن تقام صلاة الجماعة أكثر من مرة مثلما يحدث في المسجد الأموي، وهناك أدلة تجيز تأخير الصلوات؛ حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخروا الظهر، كما قال إذا أقيمت العشاء وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء، فالتأخير هنا محمود».

وأتم: «أطالب بوجود أكثر من صلاة جماعة في المساجد المرتبطة بالأسواق؛ حيث يعطينا هذا الأمر متسع من الوقت يستطيع الناس العمل به».

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