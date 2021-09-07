«مدرستي» تحدد 6 نتائج حققتها من إطلاق التعليم لمنصة روضتي

الرياض - محمد عبدالله - كشفت منصة مدرستي عن 6 نتائج تسعى وزارة التعليم تحقيقهم من إطلاق منصة روضتي الإلكتروني ضمن الأدوات المتعددة في النظام الموحد للتعلم عن بعد.

وشاركت منصة مدرستي، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أوضحت من خلاله الأثار المتوقعة من إطلاق منصة روضتي وتتمثل في التالي:

- وجود خدمة الكترونية توفر تعليمًا توعيًا للأطفال.

- تقديم حل داعم ومثالي لمتابعة الأطفال في الفصول الدراسية الافتراضية.

- متابعة الحضور والغياب.

- إقامة اللقاءات بين منسوبي المدرسة والمشرفات التربويات وأولياء الأمور.

- إرسال الاستفسارات من أولياء الأمور والرد عليها.

التعليم وإطلاق منصة روضتي

يذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق منصة "روضتي" لمرحلة رياض الأطفال بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 1443هـ، يشمل محتوى تعليمي رقمي مشوِّق، وتفاعلي خلال رحلة التعلّم، مشيرة إلى أنه يمكن الدخول إليها من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وبينّت التعليم أن ذلك يهدف لتقديم محتوى تعليمي رقمي للأطفال قبل المرحلة الابتدائية عبر حلول تقنية تدعم التعلّم الذاتي للطفل، من خلال بيئة تعليمية تفاعلية جذابة تسهم في تيسير وتسهيل إدارة عمليات التعليم والتعلّم لرياض الأطفال.

وتقدم منصة روضتي محتوى تعليمياً رقمياً يدعم التعليم التزامني وغير التزامني وفق الخدمات المقدمة في منصة مدرستى، بحيث يمكن للمعلمة التواصل مع الأطفال مباشرة، وكذلك التدريس وفق برنامج رياض الأطفال المطبق في المدارس حالياً، والذي يوفر أدوات وخدمات التعليم الإلكتروني المتزامن، إلى جانب التعليم غير التزامني، كما يسمح بإتاحة المحتوى الرقمي المتنوّع بفئاته.

وتوفر روضتي تعليماً نوعياً لمرحلة رياض الأطفال عبر تقديم حلول داعمة ومثالية لمتابعة تعليم طلاب وطالبات رياض الأطفال عن بُعد من خلال الفصول الدراسية الافتراضية بالإضافة إلى إقامة اللقاءات الافتراضية بين منسوبي المدرسة والمشرفات التربويات.

وتستهدف منصة "روضتي" الطلاب والطالبات المسجلين في مرحلة رياض الأطفال وأولياء أمورهم، وكذلك المعلمات ومديرات الروضات والمشرفات التربويات، إضافة إلى كافة عناصر الهيئة الإدارية في مرحلة رياض الأطفال.

إرشادات من مدرستي لتسجيل دخول مستخدم جديد

وأوضحت وزارة التعليم أنه في حال الرغبة في إنشاء حساب جديد لطالب مستجد في الصف الأول الابتدائي أو في مرحلة رياض الأطفال عبر منصة مدرستي الرئيسية، فيتم ذلك بشكل يسير من خلال اتباع طريقة إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي الموضحة أدناه:

- تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية.

- النقر على أيقونة "العودة إلى المدارس".

- من القائمة الرئيسية انقر على "تسجيل جديد".

- تعبئة البيانات الأساسية للمستفيد (رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة لولي الأمر – رقم الجوال للطالب).

- النقر على أيقونة "تحقق".

- ستصلك رسالة التحقق تتضمن رمز التأكد على الجوال المسجل لدى نظام نور.

- تعبئة رمز التحقق ثم النقر على "تحقق".

- سيظهر أمامك اسم المستخدم للمستفيد (ولي الأمر) وأسماء المستخدمين للطلاب المسجلين على نظام نور

- قم بالاحتفاظ باسم المستخدم.

- في حال الرغبة في الحصول على كلمة المرور، فعليك التأشير في المربع بجوار الطالب أو المستخدم، ثم النقر على أيقونة “إرسال”، وسيتم إرسال كلمة السر على الجوال لكل مستخدم.

طريقة تثبيت الطالب الشاشة على مدرستي دون الخروج

كشف مختص تقني عن طريقة لتثبيت شاشة الطالب أو الطالبة على منصة مدرستي أو «ZOOM» أو «Teams»، من دون أن يخرج لتطبيق آخر أو ألعاب، ويترك المعلم أو المعلمة.

وقال المختص، عبر مقطع فيديو متداول، إن اكثر مشكلة تواجه الآباء والأمهات خصوصًا بالمرحلة الابتدائية، إن الطالب يقوم بفتح منصة مدرستي، ثم يذهب للعب، موضحًا أنه توجد طريقة لثبيت شاشة الطالب حتى ينتهي من دروسه.

وأضاف أنه يتم الدخول إلى الإعدادات ثم تسهيلات الاستخدام، ثم الوصول الموجّه وتفعيلها ووضع رقم سري، ثم يتم الذهاب إلى المنصة والضغط ثلاث ضغطات حتى يتم بدء الوصول الموجه، فلا يستطيع الطالب الخروج من المنصة دون إدخال الرقم السري، حتى يعود الجهاز إلى طبيعته.

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