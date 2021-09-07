الرياض - محمد عبدالله - نشرة «عاجل».. إطلاق مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية»، ومباحثات بين وزير الداخلية ونظيره القطري

ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها ولي العهد يُعلن إطلاق مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية»، وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره القطري.

أكدت وزارة الصحة أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين من اللقاح للحماية من مضاعفات فيروس كورونا، والحد من كوفيد- 19 طويل الأمد.

عقد الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية مباحثات رسمية مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، في الدوحة.

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

لا زال تجمع المياه في «حي الفرسان» بالدمام مشكلة تؤرق سكانه رغم «ردم» الموقع المتضرر.

أكد صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، اليوم الإثنين، ارتفاع نسبة السائقات السعوديات 500% في تطبيقات توصيل الركاب.

يتبقى ٣ أشهر على بدء تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وما زال البعض لا يعرف كيفية عملها ومواعيد تطبيقها.

أكدت وزارة التعليم أن خطوة دخول قرابة 691 ألف طالب وطالبة من الصفين الثاني والثالث الابتدائي؛ لتأدية اختبارات تعزيز المهارات عن بُعد، التي تنفذها وزارة التعليم للمرة الأولى؛ تأتي لقياس ما تحصّل عليه الطلبة من معارف ومهارات العام الدراسي الماضي، بما يعكس استعداد الطلبة وأسرهم لبداية جادة للدراسة، وفق منصة الاختبارات المركزية.

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسًا لروّاد الأعمال الطموحين.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (111) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

شهدت منطقة مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وصواعق عنيفة بشمالها.

تصدرت أسهم شركات صدر، والأهلي ريت 1، والزامل للصناعات، وفيبكو، وبترو رابغ الأكثر ارتفاعًا، في مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفًعا 71.99 نقطة ليقفل عند مستوى 11407.91 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليار ريال.

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، ولاية نيويورك منطقة كوارث، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة ‏‏جهود الاستجابة الحكومية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن بقايا إعصار «إيدا» ‏في الولاية من ‏1 - 3 سبتمبر.‏

اقتحم عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية، حفل زفاف في صنعاء.

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أهمية المباراة المرتقبة أمام الجار العماني، مساء غدٍ الثلاثاء، المقررة على ملعب مجمع السلطان قابوس ببوشر، ضمن الجولة الثانية من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

في خطوة بدت منطقية بحسابات تذبذب الأداء وتصاعد حدة الانتقادات، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، مساء اليوم الإثنين، إقالة الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة بقيادة حسام البدري، بعد ساعات من التعادل المخيب خارج القواعد مع الجابون.

خلال الفترة الماضية وفي ظل البحث عن علاج لفيروس كورونا، عمد البعض إلى استخدام عقار آيفرمكتين المخصص للخيول من أجل مواجهة أعراض كوفيد ١٩، وهو ما استدعى تدخل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء عدة أبحاث حول تأثير العقار على الجسم ومدى حقيقة مواجهته لفيروس كورونا.