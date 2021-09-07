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شن طيران الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، غارات على قطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.
وتفصيلاً، ذكرت مصادر محلية وأمنية أن طائرات استطلاع وحربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين على الأقل موقع "القادسية" التابع للمقاومة الفلسطينية غرب خانيونس.
وأحدثت الغارات انفجارات قوية، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أماكن الاستهداف، بحسب روسيا اليوم.
وقالت القناة "13" العبرية إن القصف في قطاع غزة جاء رداً على إطلاق البالونات الحارقة.
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على موقع للمقاومة الفلسطينية في غزةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-07
شن طيران الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، غارات على قطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.
وتفصيلاً، ذكرت مصادر محلية وأمنية أن طائرات استطلاع وحربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين على الأقل موقع "القادسية" التابع للمقاومة الفلسطينية غرب خانيونس.
وأحدثت الغارات انفجارات قوية، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أماكن الاستهداف، بحسب روسيا اليوم.
وقالت القناة "13" العبرية إن القصف في قطاع غزة جاء رداً على إطلاق البالونات الحارقة.
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
12:22 AM
أحدثت انفجارات وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أماكن الاستهداف
شن طيران الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، غارات على قطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.
وتفصيلاً، ذكرت مصادر محلية وأمنية أن طائرات استطلاع وحربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين على الأقل موقع "القادسية" التابع للمقاومة الفلسطينية غرب خانيونس.
وأحدثت الغارات انفجارات قوية، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أماكن الاستهداف، بحسب روسيا اليوم.
وقالت القناة "13" العبرية إن القصف في قطاع غزة جاء رداً على إطلاق البالونات الحارقة.
، الجيش الإسرائيلي يشن غارات على موقع للمقاومة الفلسطينية في غزة ،
المصدر : الخليج 365
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