محمد بن مسعود - الدمام - بعد تغلبه على اللاعب السلوفيني بنتيجة 3-0 حقق لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة عبدالرحمن الطاهر المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة سلوفينيا الدولية أمس، ضمن منافسات تحت 11 سنة بعد تغلبه على اللاعب السلوفيني بنتيجة 3-0. وشارك بالبطولة أكثر من 224 لاعباً ولاعبة، يمثلون 19 دولة (السعودية – سلوفينيا – أوزبكستان – سلوفاكيا – السويد – روسيا – رومانيا – اليابان- لوكسمبورغ – إيران – الهند – ألمانيا – فرنسا – إنجلترا – التشيك – كرواتيا – بولندا – النمسا – إيطاليا).

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للعبة الدكتور عبدالله البار أهمية مثل هذه المشاركات للاعبين السعوديين لزيادة فرصة الاحتكاك والمنافسة مع أبطال اللعبة ورفع تصنيفهم. لاعب أخضر كرة الطاولة عبدالرحمن الطاهر يحقق برونزية بطولة سلوفينيا الدولية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-06 حقق لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة عبدالرحمن الطاهر المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة سلوفينيا الدولية أمس، ضمن منافسات تحت 11 سنة بعد تغلبه على اللاعب السلوفيني بنتيجة 3-0. وشارك بالبطولة أكثر من 224 لاعباً ولاعبة، يمثلون 19 دولة (السعودية – سلوفينيا – أوزبكستان – سلوفاكيا – السويد – روسيا – رومانيا – اليابان- لوكسمبورغ – إيران – الهند – ألمانيا – فرنسا – إنجلترا – التشيك – كرواتيا – بولندا – النمسا – إيطاليا).

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للعبة الدكتور عبدالله البار أهمية مثل هذه المشاركات للاعبين السعوديين لزيادة فرصة الاحتكاك والمنافسة مع أبطال اللعبة ورفع تصنيفهم. 06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 11:56 PM بعد تغلبه على اللاعب السلوفيني بنتيجة 3-0 بعد تغلبه على اللاعب السلوفيني بنتيجة 3-0 حقق لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة عبدالرحمن الطاهر المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة سلوفينيا الدولية أمس، ضمن منافسات تحت 11 سنة بعد تغلبه على اللاعب السلوفيني بنتيجة 3-0. وشارك بالبطولة أكثر من 224 لاعباً ولاعبة، يمثلون 19 دولة (السعودية – سلوفينيا – أوزبكستان – سلوفاكيا – السويد – روسيا – رومانيا – اليابان- لوكسمبورغ – إيران – الهند – ألمانيا – فرنسا – إنجلترا – التشيك – كرواتيا – بولندا – النمسا – إيطاليا).

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للعبة الدكتور عبدالله البار أهمية مثل هذه المشاركات للاعبين السعوديين لزيادة فرصة الاحتكاك والمنافسة مع أبطال اللعبة ورفع تصنيفهم. ، لاعب أخضر كرة الطاولة عبدالرحمن الطاهر يحقق برونزية بطولة سلوفينيا الدولية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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