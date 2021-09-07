، منتخب السعودية للرماية يشارك في البطولة الآسيوية في كازاخستان ،

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محمد بن مسعود - الدمام - يشارك منتخب السعودية للرماية في أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) في البطولة الآسيوية الرابعة عشرة التي ستقام بجمهورية كازاخستان خلال الفترة من 6-20 سبتمبر الجاري.
ويرأس وفد منتخب السعودية المشارك بالبطولة رئيس الاتحاد الأمير سعود بن خالد، ويرافق البعثة مستشار الاتحاد محمد الغامدي، والإداريان إبراهيم المطيري وخالد الحربي، وكل من: مدرب البندقية الوطني أحمد القيسي، ومدرب المسدس الكوري سونج لي.
ويمثل المنتخب في منافسات المسدس الرماة (عطا الله العنزي وعقيل البدراني وسفر الدوسري)، وفي منافسات البندقية يمثل المنتخب الرماة (حسين الحربي ومسفر العماري وفايز العنزي).
من جهته، كشف رئيس البعثة رئيس الاتحاد عن أهمية مشاركة الأخضر السعودي في البطولة، مشيدًا بخبرة وإمكانيات لاعبي المنتخب السعودي الذين دائمًا ما يسعون لتقديم نتائج تليق بالرماية السعودية في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، بمتابعة واهتمام وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، سائلاً الله التوفيق لرماة المنتخب في مشاركتهم الآسيوية.
منتخب السعودية للرماية يشارك في البطولة الآسيوية في كازاخستانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-06
يشارك منتخب السعودية للرماية في أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) في البطولة الآسيوية الرابعة عشرة التي ستقام بجمهورية كازاخستان خلال الفترة من 6-20 سبتمبر الجاري.
ويرأس وفد منتخب السعودية المشارك بالبطولة رئيس الاتحاد الأمير سعود بن خالد، ويرافق البعثة مستشار الاتحاد محمد الغامدي، والإداريان إبراهيم المطيري وخالد الحربي، وكل من: مدرب البندقية الوطني أحمد القيسي، ومدرب المسدس الكوري سونج لي.
ويمثل المنتخب في منافسات المسدس الرماة (عطا الله العنزي وعقيل البدراني وسفر الدوسري)، وفي منافسات البندقية يمثل المنتخب الرماة (حسين الحربي ومسفر العماري وفايز العنزي).
من جهته، كشف رئيس البعثة رئيس الاتحاد عن أهمية مشاركة الأخضر السعودي في البطولة، مشيدًا بخبرة وإمكانيات لاعبي المنتخب السعودي الذين دائمًا ما يسعون لتقديم نتائج تليق بالرماية السعودية في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، بمتابعة واهتمام وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، سائلاً الله التوفيق لرماة المنتخب في مشاركتهم الآسيوية.
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
11:16 PM
يشارك منتخب السعودية للرماية في أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) في البطولة الآسيوية الرابعة عشرة التي ستقام بجمهورية كازاخستان خلال الفترة من 6-20 سبتمبر الجاري.
ويرأس وفد منتخب السعودية المشارك بالبطولة رئيس الاتحاد الأمير سعود بن خالد، ويرافق البعثة مستشار الاتحاد محمد الغامدي، والإداريان إبراهيم المطيري وخالد الحربي، وكل من: مدرب البندقية الوطني أحمد القيسي، ومدرب المسدس الكوري سونج لي.
ويمثل المنتخب في منافسات المسدس الرماة (عطا الله العنزي وعقيل البدراني وسفر الدوسري)، وفي منافسات البندقية يمثل المنتخب الرماة (حسين الحربي ومسفر العماري وفايز العنزي).
من جهته، كشف رئيس البعثة رئيس الاتحاد عن أهمية مشاركة الأخضر السعودي في البطولة، مشيدًا بخبرة وإمكانيات لاعبي المنتخب السعودي الذين دائمًا ما يسعون لتقديم نتائج تليق بالرماية السعودية في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، بمتابعة واهتمام وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، سائلاً الله التوفيق لرماة المنتخب في مشاركتهم الآسيوية.
، منتخب السعودية للرماية يشارك في البطولة الآسيوية في كازاخستان ،
المصدر : الخليج 365
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