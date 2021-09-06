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"العدل" : عدم القدرة على دفع التكاليف القضائية لن يوقف التقاضي بالنظام الجديد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المشرف على مكتب التشريعات في وزارة العدل، مصعب الجماز، موقف الشخص الذي لا يستطيع دفع التكاليف القضائية، ويريد رفع قضية في نظام "التكاليف القضائية" الجديد.

وأكد أن نظام التكاليف القضائية لا يمنع الشخص من الوصول للقضاء لكي يأخذ حقه بما في ذلك الشخص الذي لا يستطيع أن يدفع، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأضاف أن القضية في هذه الحالة ستُقيد وسينظر فيها القاضي حتى صدور الحكم، وذلك في حال الأحكام الابتدائية، لافتا إلى أن ذلك لا ينطبق على حالات الاستئناف أو النقض.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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