شكرا لمتابعة خبر عن رئيس لجنة الإرشاد السياحي : أسعارنا السياحية أرخص من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال رئيس لجنة الإرشاد السياحي، سطام البلوي، إن الأسعار السياحية في المملكة أرخص من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

واستشهد على صحة قوله بأنه سكن مع عائلته في شاليهات جديدة في المملكة لم يتجاوز سعرها 500 ريال، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وأكد أنه وجد أسعار أقل من ذلك، لافتا إلى أنه استمتع خلال فترة وجوده بهذه الشاليهات، مضيفا أن هذه الأسعار أقل كثير مقارنة بما يحدث في بريطانيا وفرنسا وألمانيا.