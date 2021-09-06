شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": المناعة الطبيعية لا تحمي من متحورات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة أن المناعة الطبيعية لا تكفي لأن المتحورات الخاصة بفيروس كورونا تنتقل سريعة الانتشار؛ لذا فاللقاحات ضرورية من أجل الحماية من مضاعفات الفيروس.

وقالت "الصحة" عبر حسابها على "تويتر": "إن المناعة الطبيعية لا تكفي والدليل إصابة الملايين حول العالم بالعدوى، لذلك يجب اخذ الجرعتين من اللقاح".

وأكدت الوزارة أن أخذ جرعتين من اللقاح يعمل على تقليل شدة الأعراض المصاحبة للمرض وتقليل سرعة انتشاره في المجتمع والوقاية من متحورات فيروس كورونا.