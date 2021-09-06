شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. القصة الكاملة لتورط أشخاص في التلاعب بأسهم شركات عبر "واتساب" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الجهات المختصة قرارًا بإحالة مشتركين في تطبيق واتساب إلى النيابة العامة للاشتباه في تورطهم في التلاعب بأسهم شركات مدرجة في هيئة سوق المال ونشر معلومات مغلوطة عنها.

وذكر المحامي "عبدالله خالد" أن هيئة السوق المالية رصدت عدد من الأشخاص خالفوا مواد نظام السوق المالية من خلال ارتكابهم لعدة مخالفات بغرض التأثير على سعر الأسهم والأوراق المالية.

وأكد أنه تم إحالة هؤلاء الأشخاص إلى النيابة العامة، مضيفا أن الأمر لا يزال مجرد اشتباه، وليس إدانة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

ولفت إلى أن الإجراء المتبع في هذه الحالة هو أن تقوم الهيئة بإحالة المشتبه بهم إلى النيابة العامة، التي تتولى بعد ذلك التحقيق في الأمر، وبعدها تقوم لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بنشر أسماء المخالفين، وعليه يمكن لمن تضرر نتيجة تذبذب السهم سواء بالصعود أو الهبوط إثر المعلومات المضللة أن يتقدم بطلب للتعويض في موقع اللجنة.

يذكر أن هيئة السوق المالية رصدت مؤخرًا مجموعة على أحد برامج التواصل الاجتماعي تضم أكثر من (250) عضواً يتم من خلالها الإفصاح عن معلومات داخلية لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية قبل الإعلان عنها بشكل نظامي من قبل تلك الشركات في الموقع الإلكتروني لمجموعة تداول.

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