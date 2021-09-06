العطور وأدوات التجميل.. الخطوط السعودية توضح شروط وجود «السوائل» ضمن الأمتعة اليدوية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الخطوط السعودية عن شروط وجود السوائل، ضمن الأمتعة اليدوية خلال السفر، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «الروائح والعطور هل ممنوعة في حقيبة اليد خلال السفر؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «تقبل السوائل مثال (العطور ،الصابون، المكياج والمرطبات) ضمن الأمتعة اليدوية لكن حسب الشروط أدناه».

وأضاف: «يجب أن يكون السائل في علبة محكمة الإغلاق وألا يتجاوز حجمها عن 100 مل، يجب أن يضع السائل في كيس شفاف قابل للإغلاق والفتح».

وعن شروط السفر قال: «لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا يرجى زيارة الرابط التالي، اضغط هنا».

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