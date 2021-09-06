3 أسباب تدفعك لتلقي لقاح كورونا.. والصحة: «المناعة الطبيعية وحدها لا تكفي»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن المناعة الطبيعية لا تكفي، ومن الضروري أخذ الجرعتين من لقاح كورونا؛ لأن المتحورات تنتقل بسرعة، لذلك اللقاح يحمي من مضاعفات الفيروس.

ولفتت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إلى أن اللقاح ضروري لعدة أسباب منها تقليل شدة الأعراض المصاحبة للمرض وتقليل سرعة انتشاره في المجتمع وكذلك الوقاية من متحورات فيروس كورونا.

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