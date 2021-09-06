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مرور نجران تعلن تحويل دائم بأحد طرق المدينة بدءًا من الثلاثاء

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت إدارة مرور منطقة نجران تحويل الحركة المرورية بشكل دائم من طريق الحسين بن علي وحتى تقاطع صهيب بن سنان لتُصبح باتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب، وذلك بدءً من غدًا الثلاثاء.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «نوه إدارة مرور منطقة نجران بالتعاون مع أمانة المنطقة بأنه سيتم تحويل الحركة المرورية بشكل دائم من طريق الحسين بن علي وحتى تقاطع صهيب بن سنان لتُصبح باتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب، وذلك ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021م».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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