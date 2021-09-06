قائد مركبة يقود بطريقة متهورة في الدمام.. و«المرور» يضبطه

الرياض - محمد عبدالله - ألقى رجال المرور القبض على قائد مركبة يقود بطريقة متهورة على أحد الطرق بالدمام.

جاء ذلك ردًّا على بلاغ ورد لحساب «المرور السعودي»، بموقع تويتر، بشأن تعمد أحد قادة المركبات القيادة بطريقة متهورة على طريق الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وقال المرور، إنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

ويتضمن نظام المرور القواعد الكاملة للسير على الطريق ومن بينها مراعاة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة ووجوب التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقًا لأحكام النظام ولائحته.

ويشمل نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق، حظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًّا.

اقرأ أيضًا:

المرور السعودي: ضبط قائد مركبة مخالف