نائب وزير النقل: تفادينا الحوادث بنسبة 50٪.. وخطة لتحسين خدمات الطرق

الرياض - محمد عبدالله - قال المهندس بدر الدلامي، نائب وزير النقل، إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تخفيض نسبة الحوادث على كافة طرق المملكة، لافتًا إلى أن الوزارة بفضل تضافر الجهود كافة نجحت في تخفيض نسبة الحوادث المرورية إلى 50%.

وأوضح الدلامي ‎خلال حلوله ضيفًا على نشرة الرابعة عبر قناة العربية أن الوزارة وضعت خطة بالفعل من أجل تحسين الخدمة المقدمة للجمهور، مؤكدًا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيف الاهتمام بشبكة الطرق وتهيئتها لتكون قادرة على تلبية رؤية المملكة.

وتابع: «لن ندخر جهدًا في تطوير شبكة الطرق ورفع مدى جودتها واستدامتها».