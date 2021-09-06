بالفيديو.. الدكتور حمد بن جروان: المستشفيات بأمريكا اعتذرت عن علاجي.. وأملي في الله كبير

الرياض - محمد عبدالله - كشف الدكتور حمد بن جروان، الذي يعاني من مرض السرطان، عن ملابسات علاجه في أمريكا، مشيرًا إلى أن المستشفيات في أمريكا اعتذروا عن علاجه.

وقال حمد بن جروان في تصريحات لقناة روتانا: «في أمريكا اعتذروا عن استكمال علاجي، وراسلت مستشفيات خارجية أخرى وكانت كل الردود لا يمكن التدخل».

وأضاف: «رجعت إلى المملكة، وقالوا لا يوجد إلا المسكنات، وأملي في الله كبير، وقبل 11 عامًا خيروني بين الموت والشلل، وها أنا بعد 11 عامًا لا مت ولا حدث شيء».

وتابع: «سأواصل الدراسة في هندسة الفضاء إذا تهيأت الظروف من أجل الدراسة».

وكان بن جروان قد قال عبر حسابه على موقع «تويتر» في وقت سابق: «شاءت الأقدار أن أصل إلى مرحلة يعتذر عن علاجي المستشفيات في الداخل والخارج، وأن استمر على المسكنات إلى أن يحدث الله بعد ذلك أمرا، الحمدلله ورغم ما أمر به حاليا والله العظيم إني سعيد جدًّا وأن الأمل بالله كبير، أصدقائي أنا معكم دائمًا قلبًا وقالبًا، ولكن تجبرني الظروف على الابتعاد أحيانًا».

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