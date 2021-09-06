«الأحوال المدنية» تحدد خطوات الحصول على شريحة بيانات عبر أبشر

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية طريقة وآلية الحصول على خدمة شريحة بيانات "برنت" من خلال منصة أبشر.

وشاركت منصة أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" تبين فيها الفرق بين خطوات الحصول شريحة بيانات سابقًا والآن والتي تم تطويرها واختصارها في 3 خطوات فقط.

وحددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، آلية الحصول شريحة بيانات "برنت" من خلال اتباع القيام بالخطوات التالية:

- ادخل على حسابك الشخصي في أبشر.

- اضغط على أيقونة خدمة "بياناتي".

- قم بتفويض القطاع الرغب في الاطلاع على البيانات في أي وقت وبأي مكان.

خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

وفي وقت سابق، حددت الأحوال المدنية نحو 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة، مشيرة إلى أنواع الوثائق التي يمكن الإبلاغ عن فقدانها.

وأوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن الوثائق التي يمكن الإبلاغ عنها هي بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، وشهادة الميلاد للمواطن، وشهادة وفاة لأحد أفراد الأسرة، مشيرة إلى أنه للإبلاغ عن الوثائق المفقودة يجب اتباع الخطوات التالية:

- الدخول عبر حسابك في منصة أبشر.

- اختيار «خدماتي».

- الأحوال المدنية.

- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

- اختيار الوثائق المفقودة من القائمة.

- تعبئة البيانات المطلوبة.

- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.

الأحوال المدنية وخدمة تعديل البيانات

وفي هذا الإطار، أوضحت الأحوال المدنية أنه يمكن الاستفادة من خدمة تعديل البيانات عبر الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد.

- اختيار خدمات من أيقونة خدماتي.

- اختيار الأحوال المدنية.

- اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.

- الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أن خدمة تعديل البيانات في السجل المدني تشمل: (تعديل المؤهل الدراسي، تعديل الاسم باللغة الإنجليزية، تصحيح الحالة الاجتماعية، ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم).

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