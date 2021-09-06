بينهم «منفذا جريمة ذبح الوعل».. ضبط 111 مخالفًا لنظام البيئة

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (111) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وتنوعت المخالفات فتم ضبط 29 مخالفًا لرعيهم 2403 رؤوس من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة.

كما تم ضبط 5 مخالفين لإشغالهم النار بأماكن غير مخصصة بمنطقة عسير، فضلًا عن ضبط 56 مخالفًا لعرضهم وتخزينهم 37 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي لأغراض تجارية بمدينة الرياض، و5 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات صيد بإحدى الاستراحات في محافظة المجمعة وبحوزتهم 70 طيرًا تم اصطياده وبندقية هوائية وشبكة صيد وجهاز جذب للطيور وذخائر متنوعة.

جاء ذلك فضلًا عن ضبط مخالفًا لاصطياده 9 طيور في منطقة الجوف دون ترخيص، وضبط مخالف للاتجار بالكائنات الفطرية مجهولة المصدر في مدينة الرياض، بالإضافة إلى ضبط مخالفين بحوزتها بندقية رش وبندقيتين هوائية وغازية و8 طيور تم اصطيادها في منطقة المدينة المنورة.

كما ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 10 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي على متن 10 مركبات في منطقتي القصيم وعسير، وتم ضبط شخصين ظهرًا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتباهيان بتصوير وعل، بعد قيامهما بذبحه وتصوير ذلك ونشره.

وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من قبل الجهات المختصة.

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