بلدي الباحة يستعين بالإسلامية لتحسين المظهر الحضري

خاطب المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة لاستثمار خطباء الجمعة في المشاركة بالتوعية لتحسين المشهد الحضري، وحماية البيئة من مخلفات المنازل والعمران، إيماناً بالدور الفاعل للخطباء، باعتبار تحسين المشهد الحضري مطلباً شرعياً، يندرج تحت «إماطة الأذى عن الطريق» وتعزيز دور المواطنين في هذا الجانب، والتعاون مع المجلس البلدي لرصد أي تجاوز يُخل بالنظافة العامة، والتعاون في خدمة البيئة والحفاظ على صحة الإنسان، وإظهار المكان بصورة مُشرقة.



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