مستنقعات الكيلو 13

حاصرت المياه الجوفية منذ أسبوع طريق مكة القديم بجدة «الكيلو 13» قرب بلدية أم السلم الفرعية، مما أدى إلى تشكيل مستنقعات تسببت بحفريات وهبوطات على الطريق، ورصدت «دوت الخليج» في جولة ميدانية عرقلة المرور بالخط وازدحامه، خصوصاً في أوقات الذروة، فضلا عن الإضرار بالمركبات.

ويعد طريق مكة القديم من أقدم الطرق التي تربط مدينة مكة المكرمة وجدة، وشريان رئيسي يربط أحياء جنوب شرق جدة.