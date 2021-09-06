حاصرت المياه الجوفية منذ أسبوع طريق مكة القديم بجدة «الكيلو 13» قرب بلدية أم السلم الفرعية، مما أدى إلى تشكيل مستنقعات تسببت بحفريات وهبوطات على الطريق، ورصدت «دوت الخليج» في جولة ميدانية عرقلة المرور بالخط وازدحامه، خصوصاً في أوقات الذروة، فضلا عن الإضرار بالمركبات.
ويعد طريق مكة القديم من أقدم الطرق التي تربط مدينة مكة المكرمة وجدة، وشريان رئيسي يربط أحياء جنوب شرق جدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مستنقعات الكيلو 13 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.