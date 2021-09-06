قلب جدة ينبض بالحياة

أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان ، إطلاق مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية» ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية، الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة، لتكون مركزا جاذبا للأعمال والمشاريع الثقافية، ومقصدا رئيسا لرواد الأعمال الطموحين. مسارات تطوير جدة التاريخية - البنية التحتية والخدمية. - تحسين جودة الحياة. - تطوير المجالين الطبيعي والبيئي. - تعزيز الجوانب الحضرية. مدة المشروع: 15 عاما مساحة المشروع: 2.5 كلم مربع أهداف المشروع - استثمار التاريخ في المنطقة وتحويله إلى روافد اقتصادية. - واجهات بحرية مطورة بطول 5 كلم. - مساحات خضراء وحدائق مفتوحة تغطي 15% من إجمالي مساحة جدة البلد. - تطوير المنطقة لتكون مركزا جاذبا للأعمال والمشاريع الثقافية. - إبراز المعالم التراثية والمواقع التاريخية في المنطقة. - تحقيق التنمية المستدامة عبر مشاريع حضرية تنموية صديقة للبيئة.



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