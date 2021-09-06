وقال علي عبدالله الغامدي من أهالي الشعبة: نعاني من كثرة الحشرات المنتشرة في كل الأوقات فضلا عن السحالي الصغيرة التي تقتات عليها وتتسلل إلى المنازل.
وذكر عبدالله عايض أنهم يعانون من انتشار البعوض على وجه الخصوص في كل من حي المطار والدنان واللحيان، مشيرا إلى أن العقيق أجواءها معتدلة ليلا وتجذب الزوار والسائحين الذين يفاجؤون بكثرة الحشرات والبعوض مما يدفعهم إلى مغادرة المكان، مطالبا بتكثيف الرش الذي غاب منذ فترة طويلة بعد أن كان سابقا يتم بشكل يومي.
كانت هذه تفاصيل خبر غياب المكافحة ينشر الحشرات بالعقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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