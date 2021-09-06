وبحسب تقرير حديث صادر عن الوزارة، تشمل الفئات المستهدفة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام ذوي الظروف الخاصة، والحماية الأسرية، والأحداث الجانحين، والمتسولين، حيث يسهم ذلك في معرفة مدى تحقيق الوزارة أهدافها الإستراتيجية بمبادراتها ومشاريعها عبر خفض معدل الهدر من الإنفاق.
المستفيدون من الضمان الاجتماعي
الرياض
135520
مكة المكرمة
194961
الحدود الشمالية
15067
الشرقية
104530
الجوف
24391
عسير
99484
نجران
26824
جازان
81930
تبوك
28901
المدينة المنورة
66775
حائل
39462
كانت هذه تفاصيل خبر 17 ألف ريال إنفاق على الخدمات الاجتماعية لكل مستفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.