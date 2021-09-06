كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمكنها من تجاوز مستهدف 2020 لمؤشر «معدل الإنفاق للخدمات الاجتماعية»، وذلك بتحقيق 17 ألف ريال للمستفيد من الفئات المستهدفة من خدمات الرعاية الاجتماعية. وبحسب تقرير حديث صادر عن الوزارة، تشمل الفئات المستهدفة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام ذوي الظروف الخاصة، والحماية الأسرية، والأحداث الجانحين، والمتسولين، حيث يسهم ذلك في معرفة مدى تحقيق الوزارة أهدافها الإستراتيجية بمبادراتها ومشاريعها عبر خفض معدل الهدر من الإنفاق. المستفيدون من الضمان الاجتماعي الرياض 135520 مكة المكرمة 194961 الحدود الشمالية 15067 الشرقية 104530 الجوف 24391 عسير 99484 نجران 26824 جازان 81930 تبوك 28901 المدينة المنورة 66775 حائل 39462



كانت هذه تفاصيل خبر 17 ألف ريال إنفاق على الخدمات الاجتماعية لكل مستفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.