شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | الأحساء.. إيقاف العمل في مركز اللقاح بالصالة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر تجمع الأحساء الصحي، إيقاف العمل في مركز لقاحات كورونا بالصالة الرياضية مع نهاية عمله بعد غدٍ الأربعاء، وذلك لاستئناف الأنشطة الرياضية التي تعود بالنفع على مرتادي المنشأة، بعد استمرار العمل فيه مدة 6 أشهر متواصلة، إذ تم إعطاء مئات الآلاف من جرعات اللقاح التي أسهمت بشكل فاعل في توفير حصانة مجتمعية لنسبة كبيرة من أفراد المجتمع.

وقدم شكره وتقديره لوزارة الرياضة والقائمين على مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، العاملين والمتطوعين في مركز لقاحات الصالة الرياضية، نظير تعاونهم وما قدموه من جهود ملموسة لخدمة المستفيدين خلال فترة عمل المركز، كما قدم الشكر الجزيل لغرفة الأحساء ورجال الأعمال على دعمهم ومشاركتهم في تجهيز الموقع.

وأحاط "تجمع الأحساء الصحي" جميع الراغبين في الحصول على اللقاح باستمرار العمل في بقية مراكز اللقاحات مع مضاعفة الطاقة الاستيعابية في مقار المراكز الصحية وعددها 20 مركزا ، والتي يمكن الاستفادة منها عبر حجز موعد من خلال تطبيق صحتي؛ كما يمكن لكبار السن من الفئة العمرية (70) سنة وأكثر الاستفادة من خدمة التطعيم بلقاح كورونا في المنازل من خلال التسجيل عبر بوابة وزارة الصحة الإلكترونية.