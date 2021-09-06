شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: ارتفاع نسبة السائقات السعوديات 500% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، عن ارتفاع نسبة السائقات السعوديات 500%، لتصل إلى 3900 سيدة.

وأضاف في لقاء تلفزيوني، أن نشاط توجيه المركبات أحد الأنشطة المهمة ذات البعد الاستراتيجي والاقتصادي الذي يخدم فئة كبيرة من المجتمع سواء السائقين أو الركاب المستفيدين من هذه التطبيقات.

وأوضح أن نشاط توجيه مركبات من الأنشطة المُوطنة 100% وتشرف عليها الهيئة العامة للنقل مما فتح فرصة كبيرة للدخول في هذا المجال لزيادة فرص العمل.

وتابع أن لدى الهيئة مبادرة مع وزارة الموارد البشرية وصندوق الموارد البشرية يهدف لزيادة تقديم الدعم الموجه لممارسي هذا الأنشطة يصل إلى 2400 ريال، وقال: "شهد شهر أغسطس 31 مليون رحلة، عبر 27 تطبيقا مرخصا لنقل الركاب".