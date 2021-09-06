الصندوق السعودي للتنمية يفتتح مشروع تقاطعات مرج الحمام في الأردن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-06

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

افتتح الصندوق السعودي للتنمية، اليوم، في العاصمة الأردنية عمان، مشروع التقاطعات المرورية في منطقة مرج الحمام، طريق عمان- البحر الميت، كمنحة مقدمة من حكومة السعودية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية بتكلفة إجمالية مقدارها 19 مليون دولار، إسهامًا في رفع مستوى التعاون بين البلدين وتطوير خدمات قطاع النقل في المملكة الأردنية الهاشمية.

وحضر حفل الافتتاح الذي رعاه دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، كل من وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، والمهندس بندر بن عبدالله العبيد، مدير عام عمليات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الصندوق السعودي للتنمية.

3 مستويات:

ويشمل مشروع تقاطع مرج الحمام من ثلاثة مستويات، تشمل جسرًا خرسانيًّا بمسربين بطول (240) مترًا، لخدمة حركة المرور من مرج الحمام باتجاه تقاطع سمو الأمير حسين، ونفقًا بأربعة مسارب مفصولة يخدم طريق عمان- ناعور- البحر الميت، بطول (110) أمتار، حيث تقدر الحركة المرورية على طريق عمان البحر الميت بالاتجاهين بـ(40) ألف مركبة يوميًّا، و(25) ألف مركبة من منطقة مرج الحمام إلى تقاطع سمو الأمير حسين.

وصرح وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني، يحيى الكسبي، “بأن افتتاح مشروع تقاطع مرج الحمام الحيوي تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة له أثر كبير في تحسين خدمات الطرق والبنية التحتية في الأردن، وأشار إلى أن مشروع تقاطع مرج الحمام شيد بسواعد أردنية فذة بالتشارك مع كوادر فنية وهندسية سعودية، بأعلى المواصفات الفنية والهندسية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية كبيرة”.

منح وقروض سعودية:

بدوره، أشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، نايف بن بندر السديري، إلى أن السعودية ومن خلال الصندوق السعودي للتنمية قدمت إلى الآن ما قارب مجموعها 2 مليار دولار عبر منح وقروض للعديد من المشاريع التنموية في الأردن الشقيق، والذي يعد من أوائل الدول التي استفادت من الصندوق خلال نصف قرن من دعمٍ للمشاريع في عدة قطاعات رئيسية وحيوية، ولتأتي هذه المشاريع لتؤكد حرص المملكة على دعم المملكة الأردنية الشقيقة وتمتين العلاقات بين البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده.

وقال مدير عام عمليات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للصندوق، المهندس بندر بن عبد الله العبيد: “إن هذا المشروع يأتي ضمن التعاون بين المملكتين، كما نتطلع أن يكون إنجاز وتنفيذ هذا المشروع خطوة نحو تطوير مستوى خدمات النقل في المملكة الأردنية الهاشمية، والمساهمة في الحد من الاختناقات المرورية في المنطقة وتأمين انسيابية الحركة، كما يحرص الصندوق على تحقيق الإنجازات ومتابعة تنفيذ مختلف المشروعات التنموية التي تهم حياة المواطنين والمقيمين”.

19 مشروعًا تنمويًّا:

وفي إطار مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع الأردنية بمختلف قطاعاتها، فقد تم تقديم 5 منح و21 قرضًا لدعم 19 مشروعًا تنمويًّا توزعت على عدة قطاعات حيوية، مثل قطاع النقل، والتعليم، والصحة، والمياه، والزراعة، والطاقة، وغيرها من القطاعات الهامة، حيث بلغت قيمة المشاريع الممولة 2 مليار دولار.

ويعد الصندوق السعودي للتنمية أحد أهم الجهات الفاعلة في توفير المساعدات التنموية المستدامة، حيث أسهم الصندوق منذ تأسيسه في عام 1975م، على دعم أكثر من 694 مشروعًا في 84 دولة حول العالم، ساهمت في تحقيق الاستقرار والازدهار في البلدان النامية، وذلك انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، وأهدافها المتمثلة في تحقيق الرخاء، وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للدول الأقل نموًّا.



شارك الخبر